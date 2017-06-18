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18. 06. 2017

Пропавших моряков с эсминца США нашли мертвыми

 
Найдены тела семерых американских моряков, пропавших после столкновения эсминца USS Fitzgerald с контейнеровозом, передает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей обороны США.
 
Напомним, 17 июня эсминец США столкнулся с торговым судном у берегов Японии. В результате инцидента американский военный корабль получил пробоины. 
 
Отмечается, что тела были обнаружены в подтопленной части судна. По словам американских и японских военных чиновников, расследование столкновения продолжается.
ЧП с американским эсминцем: пострадали три человека
 
Ранее сообщалось, что семеро военных ВМФ США пропали после столкновения эсминца с торговым судном.

Источник: korrespondent.net
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