Пропавших моряков с эсминца США нашли мертвыми

Найдены тела семерых американских моряков, пропавших после столкновения эсминца USS Fitzgerald с контейнеровозом, передает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей обороны США.

Напомним, 17 июня эсминец США столкнулся с торговым судном у берегов Японии. В результате инцидента американский военный корабль получил пробоины.

Отмечается, что тела были обнаружены в подтопленной части судна. По словам американских и японских военных чиновников, расследование столкновения продолжается.

ЧП с американским эсминцем: пострадали три человека

Ранее сообщалось, что семеро военных ВМФ США пропали после столкновения эсминца с торговым судном.

Источник: korrespondent.net