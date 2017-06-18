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18. 06. 2017

Итоги 17.06: Угрозы гей-параду и недовольство РФ

 
Участникам ЛГБТ-марша в Киеве пригрозили расправой
 
Накануне Марша равенства 18 июня, противники ЛГБТ взломали сайт Гей-альянса Украины и разместили там текст с угрозами.
 
"Проведение в Украине различных ЛГБТ-форумов, Маршей равенства, КиевПрайд и других мероприятий гомосексуалистов станет для вас трагической ошибкой. Никакая кажущаяся поддержка полиции вам не поможет. Для нас нет проблем найти каждого из вас. Вся необходимая информация о ваших организаторах и лидерах уже есть", − написано в сообщении.
 
Марш ЛГБТ в Киеве: онлайн
 
Москва недовольна активизацией сотрудничества Украины и Хорватии
 
МИД России считает, что планы Хорватии поделиться с Украиной опытом мирной реинтеграции оккупированных территорий не будут способствовать урегулированию конфликта на Донбассе.
 
"Вынуждены вновь подчеркнуть непродуктивность и неуместность подобных шагов ", − заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
 
У Трампа заявили, что США будут давить на Россию
 
Экс-мэр Нью-Йорка и неформальный советник американского президента Рудольф Джулиани заявил, что освобождение Украины от российской оккупации является одним из важных приоритетов для США.
 
"Украина, свободная от российской оккупации, − один из важных интересов США, и Трамп будет настаивать на этом интересе и достигать его", − заявил Джулиани.
 
Порошенко отменил закон Савченко
 
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения".
 
Закон вносит изменения в часть 5 статьи 72 "Правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения" Уголовного кодекса Украины, согласно которым предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в части 1 этой статьи. 
 
Путин заявил, что Россия готова быть вместе с Европой
 
Президент России Владимир Путин заявил, что бывший канцлер Германии Гельмут Коль считал, что Россия и Европа должны быть вместе и Москва к этому готова, однако сначала европейские партнеры должны избавиться от фобий прошлого.
 
В Лондоне протестовали против Терезы Мэй
 
Более тысячи людей протестовали против премьер-министра Великобритании с требованием отставки Терезы Мэй. Активисты считают, что премьер неадекватно отреагировала на события вокруг трагического пожара в Grenfell Tower − она в течение трех дней избегала личной встречи с пострадавшими в результате инцидента. 
 
В Литве сообщили, что представят "план Маршалла" для Украины в ноябре
 
Долгосрочный план помощи Украине будет представлен на саммите Восточного партнерства в ноябре. Об этом заявил экс-премьер-министр Литвы и нынешний депутат Сейма Андрюс Кубилюс, который является одним из авторов документа. 
 
По его словам, "План Маршалла для Украины" был утвержден Сеймом Литвы, также его поддержали в Конгрессе Европейской народной партии и позитивно оценили в Государственном департаменте и Конгрессе США. Как отметил Кубилюс, помощь для Украины должна пойти не в бюджет страны, а на конкретные проекты, как это было в оригинальном "плане Маршалла".
 
Черное море изменило цвет 
 
Ученые из NASA получили новые космические снимки, сделанные спутником Aqua Satellite с помощью спектрографа Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, на которых можно увидеть Черное море необычного цвета.
 
По мнению ученых, это связано с мощным морским течением, которое принесло в Черное море огромное количество фитопланктона, а именно − одноклеточных планктонных водорослей кокколитофоридов.

Источник: korrespondent.net
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