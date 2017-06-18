Итоги 17.06: Угрозы гей-параду и недовольство РФ

Участникам ЛГБТ-марша в Киеве пригрозили расправой

Накануне Марша равенства 18 июня, противники ЛГБТ взломали сайт Гей-альянса Украины и разместили там текст с угрозами.

"Проведение в Украине различных ЛГБТ-форумов, Маршей равенства, КиевПрайд и других мероприятий гомосексуалистов станет для вас трагической ошибкой. Никакая кажущаяся поддержка полиции вам не поможет. Для нас нет проблем найти каждого из вас. Вся необходимая информация о ваших организаторах и лидерах уже есть", − написано в сообщении.

Марш ЛГБТ в Киеве: онлайн

Москва недовольна активизацией сотрудничества Украины и Хорватии

МИД России считает, что планы Хорватии поделиться с Украиной опытом мирной реинтеграции оккупированных территорий не будут способствовать урегулированию конфликта на Донбассе.

"Вынуждены вновь подчеркнуть непродуктивность и неуместность подобных шагов ", − заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

У Трампа заявили, что США будут давить на Россию

Экс-мэр Нью-Йорка и неформальный советник американского президента Рудольф Джулиани заявил, что освобождение Украины от российской оккупации является одним из важных приоритетов для США.

"Украина, свободная от российской оккупации, − один из важных интересов США, и Трамп будет настаивать на этом интересе и достигать его", − заявил Джулиани.

Порошенко отменил закон Савченко

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения".

Закон вносит изменения в часть 5 статьи 72 "Правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения" Уголовного кодекса Украины, согласно которым предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в части 1 этой статьи.

Путин заявил, что Россия готова быть вместе с Европой

Президент России Владимир Путин заявил, что бывший канцлер Германии Гельмут Коль считал, что Россия и Европа должны быть вместе и Москва к этому готова, однако сначала европейские партнеры должны избавиться от фобий прошлого.

В Лондоне протестовали против Терезы Мэй Более тысячи людей протестовали против премьер-министра Великобритании с требованием отставки Терезы Мэй. Активисты считают, что премьер неадекватно отреагировала на события вокруг трагического пожара в Grenfell Tower − она в течение трех дней избегала личной встречи с пострадавшими в результате инцидента.

В Литве сообщили, что представят "план Маршалла" для Украины в ноябре

Долгосрочный план помощи Украине будет представлен на саммите Восточного партнерства в ноябре. Об этом заявил экс-премьер-министр Литвы и нынешний депутат Сейма Андрюс Кубилюс, который является одним из авторов документа.

По его словам, "План Маршалла для Украины" был утвержден Сеймом Литвы, также его поддержали в Конгрессе Европейской народной партии и позитивно оценили в Государственном департаменте и Конгрессе США. Как отметил Кубилюс, помощь для Украины должна пойти не в бюджет страны, а на конкретные проекты, как это было в оригинальном "плане Маршалла".

Черное море изменило цвет Ученые из NASA получили новые космические снимки, сделанные спутником Aqua Satellite с помощью спектрографа Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, на которых можно увидеть Черное море необычного цвета. По мнению ученых, это связано с мощным морским течением, которое принесло в Черное море огромное количество фитопланктона, а именно − одноклеточных планктонных водорослей кокколитофоридов.

Источник: korrespondent.net