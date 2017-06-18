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18. 06. 2017

В зоне АТО 66 обстрелов, пять раненых – штаб

За минувшие сутки, 17 июня, подразделения сепаратистов 66 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. В результате боевых действий пять бойцов получили ранения, передает пресс-центр штаба АТО.

Так, на приморском направлении зафиксировано 28 раз обстрелов. Под огонь из 120-мм минометов попали позиции в районе Гранитного, Чермалыка и Широкино. По Широкино били из танка. Кроме того, по украинских военных, которые держат оборону возле Новоселовки Второй, ориентировочно с временно оккупированной Григоровки выпустили почти полтора десятка артиллерийских снарядов из 122-мм гаубиц. Из менее мощных огневых средств, гранатометов и стрелкового оружия, неоднократно открывался огонь по укреплениям сил АТО вблизи Павлополя, Славного, Гнутового, Тарамчука, Талаковки, Водяного, Марьинки, Красногоровки и др.

На донецком направлении, обстреляв еще в начале прошлых суток со 152-мм артиллерийских систем район Авдеевки и участок территории неподалеку н.п. Калиново, сепаратисты обстрелов не прекратили. В течение дня и вечером противник неоднократно вел огонь по позициям сил АТО возле Авдеевки из танка, минометов различных калибров и пехотного вооружения. Также под довольно плотным минометным огнем вчера оказались украинские укрепления возле Новгородского.

Кроме того, нарушения условий прекращения огня были зафиксированы в районе Верхнеторецкого, Зайцево, Каменки, Новоселовки, Новолуганського. Там применялся весь спектр неартиллерийського вооружения – противотанковые ракетные комплексы, БМП и БТР, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего на этом направлении зафиксировано 17 вражеских вооруженных провокаций.

На луганском направлении зафиксирован 21 факт обстрел. Ситуация осложнилась уже во второй половине дня и вечером, когда  позиции в районе Крымского и Катериновки неоднократно были обстреляны противником из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также под вражеский минометный огонь вчера попали укрепления вблизи Троицкого, Трехизбенки и Старого Айдара. С менее мощного пехотного оружия и БМП, сепаратисты несколько раз били по бойцах, которые держат оборону неподалеку Станицы Луганской, Новоалександровки и Донца.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки 16 июня на Донбассе было совершено 67 обстрелов. Тогда один украинский воин погиб. Еще трое получили ранения.

Источник: korrespondent.net
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