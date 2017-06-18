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18. 06. 2017

Германия потратит 32 млн евро на безопасность саммита G20

Расходы на безопасность в связи с предстоящим в июле в Гамбурге саммитом "большой двадцатки" обойдется только немецкому федеральному бюджету в 32 млн евро. Это следует из обнародованного сегодня ответа МВД Германии, на парламентский запрос фракции "зеленых" в бундестаге.

Из общей суммы почти 21 млн будет выделен полиции. Сюда включены также расходы на транспорт и размещение сотрудников. Еще 9,6 млн евро израсходуют службы Федерального ведомства по уголовным делам (BKA). Свыше полутора миллионов евро выделят на техническое обслуживание.

Окончательную сумму, которая была потрачена на саммит, правительство ФРГ назовет после его завершения. При этом в бюджет немецкого МИД на проведение саммита заложено еще почти 49 млн евро. Утверждается также, что федеральная земля Гамбург получила от правительства 50 млн евро на обеспечение безопасности.

Как сообщал Корреспондент.net, cаммит G20 пройдет в Гамбурге с 7 по 8 июля. В связи с этим Германия на месяц ввела пограничный контроль на наземной, воздушной и морской внутренней границе.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net
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