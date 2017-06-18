В Бразилии перевернулся автобус с туристами: 10 погибших

В Бразилии попал в аварию туристческий автобус. Как передает телеканал Globo, погибли 10 человек, еще 18 пострадали.

Авария произошла на трассе BR-135 в муниципалетете Монти-Алегри на севере страны. Автобус перевернулся на дороге в сельской местности.

В полиции предполагают, что авария произошла после того, как водитель совершил резкий поворот и потерял управление. Сама трасса, где произошло трагическое ДТП, печально известна из-за высокого уровня аварийности.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в киевской маршрутке произошел взрыв. Пострадали четыре пассажира и водитель, находившиеся в передней части салона. После взрыва водитель потерял сознание – его пассажиры вынесли из автобуса.

Источник: korrespondent.net