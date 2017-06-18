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18. 06. 2017

Украина провела учения авиации Голубой трезубец

Украинские военные провели командно-штабные учения Голубой трезубец-2017. В них были задействованы силы и средства всех родов авиации, подразделений зенитных ракетных и радиотехнических войск воздушных сил Украины, передает пресс-служба Минобороны.

"Авиация разных родов воздушных сил Вооруженных сил Украины показала высокую слаженность действий и высокий уровень владения боевыми самолетами, способность на отражение воздушного нападения противника при различных условиях воздушной обстановки", – говорится в сообщении.

В частности, военные летчики выполнили летно-тактические задачи, среди которых преодоление противодействия наземным средствам противовоздушной обороны (ПВО), провели воздушные бои в составе пары с уничтожения воздушных средств нападения противника при прикрытии войск и объектов.

За практической фазой учений Голубой трезубец-2017 в одной из бригад тактической авиации воздушного командования Центр, на Полтавщине, наблюдали начальник Генштаба Виктор Муженко вместе с командующим воздушных сил Украины Сергеем Дроздовым.

"В очередной раз наглядно убедился в боеспособности авиации и ее способности защитить воздушные границы страны от врагов. Также свое мастерство и профессионализм и бдительность продемонстрировали подразделения ПВО", – заявил Муженко.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в нескольких регионах украинские десантники провели батальонно-тактические учения с боевой стрельбой.

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Источник: korrespondent.net
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