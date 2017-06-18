В Китае от наводнения пострадали более 220 тысяч человек

В южной части Китая из-за наводнения пострадали более 220 тысяч человек, двое людей погибли. Об этом сообщает Синьхуа.

"Согласно статистике департамента гражданской администрации Гуанси-Чжуанского автономного района (Южный Китай), вследствие продолжавшихся с 13 июня сильных ливней в 29 уездах, административно подчиненных восьми городам данного автономного района, произошли наводнения. Бедствие терпят свыше 220 тысяч человек, два человека погибли", – гоорится в сообщении.

Отмечается, что водная стихия затронула сельхозугодья площадью 14,35 тысяч га, обрушились 342 жилых здания.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Шри-Ланке число жертв наводнения превысило 160 человек. Еще 104 считаются пропавшими без вести.

Источник: korrespondent.net