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18. 06. 2017

За сутки в ЕС без виз выехали пять тысяч украинцев

За минувшие сутки безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовалось рекордное количество граждан Украины – более 5 тысяч человек. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"С начала введения безвиза по состоянию на 18 июня границу со странами ЕС пересекли 441 тысяча граждан Украины. Из них – 90 тысяч наших соотечественников во время путешествия использовали биометрические паспорта, 18 тысяч украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея лишь биометрический паспорт", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, 5728 граждан, а это 32%, воспользовались авиационным транспортом, остальные направлялись поездом или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС, большинство из которых на границе с Польшей (7500 человек) и Венгрией (2270 человек).

"Только в течение суток с 6-ти утра 17 июня до 6-ти часов 18 июня границу со странами ЕС пересекли по безвизу больше 5 тысяч наших соотечественников. С начала внедрения безвиза в пересечении границы отказано 22 гражданам Украины", – отметили пограничники.

Как сообщал Корреспондент.net, за первые сутки действия безвиза с ЕС им воспользовались почти две тысячи украинцев. Самым популярным направлением оказалась Польша.

Напомним, правительство Японии начало прорабатывать вопрос отмены виз для граждан Украины.

Источник: korrespondent.net
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