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18. 06. 2017

Полиция изъяла газовые баллончики у противников марша ЛГБТ

Полицейские во время несения службы по охране общественного порядка во время проведения Марша равенства ЛГБТ-сообщества в Киеве обнаружили газовые баллончики и балаклавы у нескольких молодых людей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик.

"Службу в центральной части столицы несут более 5 тыс. правоохранителей. В месте проведения мероприятия установлены фильтрационные пункты, дежурят кинологи и конная полиция. Около 9:15 у нескольких молодых людей во время проверки правоохранители обнаружили балаклавы и газовые баллончики", – написала Блищик.

Она также сообщила, что около 100 участников акции против проведения Марша равенства возле парка имени Тараса Шевченко непрерывно ходят по пешеходному переходу и образовали цепь.

"Во время прохождения кордона полиции возле станции метро Университет у молодых людей обнаружили куриные яйца и зеленку", – добавила Блищик.

Накануне праворадикальные организации, среди которых Правый Сектор и Свобода, заявили, что будут блокировать парад. Гей-альянс Украина сообщил, что участникам ЛГБТ-марша угрожают расправой.

Напомним, Корреспондент.net, ведет онлайн-трансляцию с марша ЛГБТ в Киеве.

Источник: korrespondent.net
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