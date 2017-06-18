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18. 06. 2017

В Черновцах лейтенант полиции погиб в ДТП

В Черновцах в результате столкновения автомобиля BMW с электроопорой погиб 24-летний полицейский. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины, авария произошла 17 июня около 1:00 ночи на улице Гагарина.

Водитель BMW не справился с управлением и наехал на электроопору. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения. У пассажира они оказались несовместимыми с жизнью.

Позже выяснилось, что погибшим пассажиром оказался 24-летний лейтенант патрульной полиции Черновцов Олег Ткачук, который на момент ДТП находился в отпуске.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Кривом Роге столкнулись три полицейские машины Toyota Prius. Утверждалось, что причиной аварии послужила скользкая дорога и "лысая резина" на колесах автомобилей.

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Источник: korrespondent.net
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