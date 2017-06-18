Лесные пожары в Португалии: количество жертв резко выросло

В Португалии в результате сильных лесных пожаров в округе Педрогау Гранде в центральной части страны погибли не менее 39 человек. Большинство людей погибли в автомобилях при попытке прорваться через стену огня, сообщил статс-секретарь в МВД Португалии Жорже Гомеш.

Премьер-министр страны Антониу Кошта назвал происходящее ужасающей трагедией. По его словам, некоторые деревни полностью отрезаны огнем от окружающего мира.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза прибыл в район бедствия, чтобы выразить соболезнования пострадавшим и оказать поддержку спасателям.

Пожар в Педрогау Гранде вспыхнул накануне во вторую половину дня по не установленной пока причине и с молниеносной скоростью распространился во все стороны. Масштаб ущерба пока не поддается оценке. В субботу температура воздуха в Португалии превышала 40 градусов.

Это самый катастрофический пожар в Португалии за многие десятилетия. В последний раз подобное бедствие имело место в 1966 году, когда в результате пожара в окрестностях Лиссабона погибли 25 военнослужащих.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее стало известно о 24 погибших в результате пожаров в Португалии.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net