На Марше равенства в Киеве произошли стычки

В центре Киева начались стычки полиции и противников Марша равенства, сообщает телеканал 112 Украина.

"За несколько минут до начала движения Марша равенства полиция взяла в кольцо противников Марша. Противники поняли, что участники марша сменили маршрут и пытались прорвать кольцо, было несколько попыток. Но конная полиция им не дала пройти ни в парк Шевченко, ни в сторону Дома учителя. Во время этих попыток взорвали петарду или взрыв пакет, взрыв был достаточно сильных, но никто не пострадал. Стычки были 3-4 минуты. После этого попыток порваться больше не было", – говорится в сообщении.

В свою очередь спикер столичной полиции Оксана Блищик подтвердила, что участники марша поменяли маршрут, чтобы избежать стычек с его противниками. Те, в свою очередь, сожгли флаг ЛГБТ.

Полиция оценила количество участников марша в 2500 человек.

У Києві почались сутички між націоналістами та учасниками Маршу Рівності pic.twitter.com/dEfajNhvQK — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 июня 2017 г.

Напомним, Корреспондент.net, ведет онлайн-трансляцию с марша ЛГБТ в Киеве.

Источник: korrespondent.net