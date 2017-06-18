Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июня 2017, воскресенье, 10:54
+25°C
Завтра +27°C
+25°C
Завтра +27°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,11
18. 06. 2017

На Марше равенства в Киеве произошли стычки

В центре Киева начались стычки полиции и противников Марша равенства, сообщает телеканал 112 Украина.

"За несколько минут до начала движения Марша равенства полиция взяла в кольцо противников Марша. Противники поняли, что участники марша сменили маршрут и пытались прорвать кольцо, было несколько попыток. Но конная полиция им не дала пройти ни в парк Шевченко, ни в сторону Дома учителя. Во время этих попыток взорвали петарду или взрыв пакет, взрыв был достаточно сильных, но никто не пострадал. Стычки были 3-4 минуты. После этого попыток порваться больше не было", – говорится в сообщении. 

В свою очередь спикер столичной полиции Оксана Блищик подтвердила, что участники марша поменяли маршрут, чтобы избежать стычек с его противниками. Те, в свою очередь, сожгли флаг ЛГБТ.

Полиция оценила количество участников марша в 2500 человек.

У Києві почались сутички між націоналістами та учасниками Маршу Рівності pic.twitter.com/dEfajNhvQK

— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 июня 2017 г.

Напомним, Корреспондент.net, ведет онлайн-трансляцию с марша ЛГБТ в Киеве.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.