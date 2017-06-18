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18. 06. 2017

ЧП с эсминцем США: на ремонт понадобится несколько месяцев

Ремонтные работы на американском эсминце Fitzgerald, столкнувшемся с филиппинским торговым судном у берегов Японии, займут несколько месяцев.

Как заявил вице-адмирал Джозеф Окоин, на корабле есть большая пробоина под ватерлинией, сообщается в его заявлении на официальной странице 7-го флота ВМС США в Facebook.

"Корабль был сильно поврежден, были сильно повреждены три помещения: машинное отделение и два помещения – на 116 членов экипажа, а также каюта шкипера", – сказал Окоин.

Каксообщал Корреспондент.net, 17 июня эсминец Fitzgerald столкнулся с филиппинским торговым судном ACX Crystal у берегов Японии. В результате инцидента военный корабль получил пробоины. Были найдены тела семерых погибших американских моряков.

Источник: korrespondent.net
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