Бельгия больше не будет экономить на обороне

Правительство Бельгии решило отказаться от экономии расходов на оборону и определило оборонный бюджет на уровне 2016 года. Об этом сообщил министр обороны страны Стевен Вандепут.

"По определению это означает, что мы прекращаем экономию", – приводит его слова агентство Belga.

Ранее на саммите НАТО премьер-министр Бельгии Шарль Мишель пообещал переломить тенденцию "двадцати лет экономии" на оборонных расходах.

Сейчас Бельгия занимает предпоследнее среди стран-членов НАТО место по уровню расходов на оборону, которые в настоящее время составляют 0,85% национального ВВП при том, что по требованию альянса они должны быть на уровне не менее 2% ВВП.

Как сообщал Корреспондент.net, президент США Дональд Трамп дал партнерам по НАТО год на увеличение военных бюджетов. Он ожидает ожидает "конкретных шагов" в этом направлении до конца 2017 года.

Напомним, среди стран-членов НАТО в пятерку лидеров по расходам на оборону входят США (3,61% от ВВП), Греция (2,38%), Великобритания (2,21%), Эстония (2,16%) и Польша (2%).

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Источник: korrespondent.net