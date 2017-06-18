Полиция задержала семь противников марша ЛГБТ

Полиция Киева задержала семь человек, которые нарушали общественный порядок в центре столицы. Все они – противники Марша равенства, который сегодня утром состоялся в центре города.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

"Задержали семь человек, отвезли в райуправления. Сообщений о пострадавших у нас пока нет, будем проверять", - сказал Зозуля.

Также телеканал передает со ссылкой на неуказанного представителя Правого сектора о задержании депутата Киевсовета "свободовца" Владимира Назаренко.

"Мы считаем, что это превышение служебных полномочий", – заявил представитель Правого сектора.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня в Киеве прошел Марш равенстсва. В ходе этого мероприятия произошли стычки с полицией, однако обошлось без пострадавших.

Источник: korrespondent.net