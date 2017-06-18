На Донбассе без воды остается лишь один населенный пункт

По состоянию на сегодняшнее утро к централизованному водоснабжению подключены все населенные пункты пяти районов Донецкой области, кроме пгт Александровка. Об этом сообщает ГСЧС.

"Проводится заполнение системы и резервных резервуаров водой. До конца суток 18 июня планируется восстановить водоснабжение", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, сейчас осуществлялся подвоз воды населению в пгт Александровка. Накануне туда доставили более 30 тонн воды.

Как сообщал Корреспондент.net, 15 июня была восстановлена работа Южно-Донбасского водовода, который несколько дней не функционировал из-за обстрела со стороны сепаратистов.

Без централизованного водоснабжения в Донецкой области оставались почти 400 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net