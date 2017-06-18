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18. 06. 2017

На Эльбрусе пропал альпинист из США

На горе Эльбрус пропал гражданин США, совершавший восхождение, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В 08:45 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии поступило сообщение, что зарегистрированный альпинист, гражданин США, совершавший восхождение по южному склону горы Эльбрус не вернулся в установленный срок на контрольную точку", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что на поиски отправились восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Как сообщал Корреспондент.net, в июне 2016 года при восхождении на гору Эльбрус погиб украинский альпинист из Одессы. 54-летнего мужчину не смогли спасти из-за сильного тумана и снегопада.

На Эльбрусе группу украинцев накрыла лавина

Источник: korrespondent.net
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