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18. 06. 2017

Посол Британии о марше ЛГБТ: Шаг навстречу равенства прав в Украине

Посол Великобритании в Украине Джудит Гофф, принявшая участие в сегодняшнем Марше равенства в центре Киева, отметила хорошую организациюэтого мероприятия.

"Замечательная праздничная атмосфера на Киевпрайд-2017. Спасибо правоохранителям и представителям власти за создание безопасных условий", – написала Гофф в своем аккаунте в Twitterпосле завершения марша ЛГБТ.

Также по ее мнению, "солнечный и хорошо организованный КиевПрайд-2017 – еще один шаг навстречу равенства прав в Украине".

Чудова святкова атмосфера на  #Київпрайд2017. Дякую правоохоронцям і представникам влади за створення безпечних умов #рівність

— Judith Gough (@JudithGoughFCO) 18 июня 2017 г.

Сонячний і гарно організований #КиївПрайд2017. Ще один крок назустріч рівності прав в #Україна pic.twitter.com/rdHwqczdRB

— Judith Gough (@JudithGoughFCO) 18 июня 2017 г.

Как сообщал Корреспондент.net, в Марше равенства приняли участие около 2,5 тысяч человек.В ходе меропрития произошли мелкие стычки. Полиция задержала семь противников марша ЛГБТ.

Источник: korrespondent.net
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