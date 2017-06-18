Посол Британии о марше ЛГБТ: Шаг навстречу равенства прав в Украине

Посол Великобритании в Украине Джудит Гофф, принявшая участие в сегодняшнем Марше равенства в центре Киева, отметила хорошую организациюэтого мероприятия.
"Замечательная праздничная атмосфера на Киевпрайд-2017. Спасибо правоохранителям и представителям власти за создание безопасных условий", – написала Гофф в своем аккаунте в Twitterпосле завершения марша ЛГБТ.
Также по ее мнению, "солнечный и хорошо организованный КиевПрайд-2017 – еще один шаг навстречу равенства прав в Украине".
Чудова святкова атмосфера на #Київпрайд2017. Дякую правоохоронцям і представникам влади за створення безпечних умов #рівність— Judith Gough (@JudithGoughFCO) 18 июня 2017 г.
Сонячний і гарно організований #КиївПрайд2017. Ще один крок назустріч рівності прав в #Україна pic.twitter.com/rdHwqczdRB— Judith Gough (@JudithGoughFCO) 18 июня 2017 г.
Как сообщал Корреспондент.net, в Марше равенства приняли участие около 2,5 тысяч человек.В ходе меропрития произошли мелкие стычки. Полиция задержала семь противников марша ЛГБТ.
Источник: korrespondent.net