Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июня 2017, воскресенье, 15:30
+24°C
Завтра +27°C
+24°C
Завтра +27°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,11
18. 06. 2017

Россия направила в Крым сторожевой корабль

Сегодня утром в оккупированный Крым прибыл пограничный сторожевой корабль второго ранга Проворный. Он пришвартовался в бухте Балаклавы, передает РИА Новости.

Проворный стал уже третьим по счету сторожевым кораблем, вошедшим в состав сил береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ.

"Корабль встречали личный состав сил береговой охраны, члены семей экипажа, отдыхающие и жители Балаклавы, которые наблюдали как корабль входил в бухту. Оркестр Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова встретил новый сторожевой корабль торжественными маршами. Экипаж на берегу ждут два традиционных жареных поросенка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в Крым были переброшены два сторожевика данного класса – Изумруд и Аметист.

Это корабли проекта 22460 Охотник. Они произведены верфью Алмаз в Санкт-Петербурге. Водоизмещение 700 тонн, габариты корабля 62,4 на 11 метров, максимальная скорость хода 25 узлов. Экипаж способен автономно находиться в море 30 суток с дальностью перехода 3,5 тысячи миль. Корабль оборудован вертолетной площадкой, артиллерийскими комплексами и пулеметными установками.

Как сообщал Корреспондент.net, в 2017 году Россия перебросит на Черное море еще один новый фрегат и две подводные лодки. Всего за три года Черноморский флот РФ получил более 50 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов.

В Крыму построят три ракетных корабля

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.