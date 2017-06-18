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18. 06. 2017

Пожары в Португалии: уже почти 60 жертв

В Португалии стремительно растет количество жертв сильных лесных пожаров в округе Педрогау Гранде в центральной части страны. Как сообщает радиостанция TSF, уже найдены тела 57 человек. Еще 59 человек пострадали, причем некоторые из них в тяжелом состоянии.

Отмечается, что 30 погибших были найдены в автомобилях, еще 17 человек – возле машин или вдоль обочин и 10 в сельской местности.

Жители прилегающих населенных пунктов были вынуждены покинуть свои дома. В районе отсутствует электричество.

К ликвидации пожара задействовали 700 спасателей и 250 единиц техники.

Евросоюз уже пообещал помощь Португалии. В страну направлены самолеты из Франции и Испании.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил, что ЕС задействует механизм гражданской защиты и окажет всяческую помощь Португалии.

My thoughts are with the victims in #Portugal. I commend the bravery of the firefighters.EU civil protection mechanism activated & will help

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 18 июня 2017 г.

Как сообщал Корреспондент.net, пожар в Португалии вспыхнул накануне во вторую половину дня по не установленной пока причине и начала с молниеносной скоростью распространяться во все стороны. Масштаб ущерба пока не поддается оценке. В субботу температура воздуха в Португалии превышала 40 градусов.

Источник: korrespondent.net
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