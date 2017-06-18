Отпущены почти все задержанные противники ЛГБТ

Правоохранители отпустили пятерых из шести задержанных, которые принимали активное участие в акции протеста против проведения Марша равенства в Киеве. Об этом сообщает 112 Украина.

"Из шести задержанных отпустили пятерых, тех, кто принимал участие в акции протеста против Марша равенства в центре столицы сегодня. Их действия квалифицировали как мелкое хулиганство. Как рассказала представитель группы, ребятам выписывают штраф в 51 гривну и даже планируется, что юристы будут обжаловать это решение, потому что штраф никто платить не хочет", – рассказал корреспондент с места событий.

Напомним, среди задержанных был депутат Киевсовета "свободовец" Владимир Назаренко.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня в Киеве прошел Марш равенства. В ходе этого мероприятия произошли стычки противников марша с полицией, однако обошлось без пострадавших.

Источник: korrespondent.net