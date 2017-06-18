Выросло число жертв взрыва в торговом центре Боготы

В результате взрыва в торговом центре в колумбийской столице городе Боготе погибли три человека, 11 получили ранения. Как сообщают местные СМИ, взрыв раздался в торговом центре Andino. Взрывное устройство сработало в женском туалете второго этажа. После взрыва посетители центра были эвакуированы.
Власти сообщили, что погибли три женщины, одна из них – гражданка Франции. Президент Колумбии Мануэль Сантос распорядился начать расследование инцидента.
По поступающей информации, парковку торгового центра проверяют саперы с собаками.
Отметим, мэр Боготы Энрике Пеньялоса назвал взрыв террористической атакой.
Источник: korrespondent.net