Солдат из КНДР бежал в Южную Корею, переплыв через реку

Северокорейский военнослужащий совершил побег в Южную Корею, переплыв через реку Ханган. Это уже второй побег за последнюю неделю.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что мужчина переплыл через наиболее узкую часть реки, прикрепив к плечам куски пенопласта, чтобы оставаться на плаву.

На прошлой неделе другой северокорейский солдат прошел через строго охраняемую границу, разделяющую две страны. Ранее солдаты совершали побег с частотой примерно раз в год.

По сообщению южнокорейского новостного агентства Ренхап, последний бежавший, которому, предположительно, чуть более 20-ти лет, был замечен в городе Кимпхо к западу от Сеула. Заметившему его южнокорейскому солдату морской пехоты беглец крикнул: "Не убивайте меня, я хочу перейти на вашу сторону", сообщает агентство. Солдата будут допрашивать южнокорейские военные.

Ранее Северная Корея освободила американского студента Отто Вомбиера, приговоренного к 15 годам тюремного заключения.

Источник: korrespondent.net