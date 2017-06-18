Пожары в Португалии: среди жертв украинцев нет

Украинцев нет среди жертв и пострадавших в результате масштабных лесных пожаров в Португалии. Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД в Twitter.

"Крупный пожар в Португалии. Десятки жертв. Консул сообщает об отсутствии среди пострадавших украинцев", – отмечается в сообщении.

По данным местных властей, число жертв пожаров в Португалии выросло до 62 человек, еще 54 человека госпитализировали. Они размещены в больницах Лиссабона, Коимбры и Порту. Большая часть пострадавших – гражданские лица, но есть среди них и восемь пожарных. Состояние четверых из них оценивает как серьезное.

В пострадавшем районе введен режим чрезвычайной ситуации. Полиция начала расследование, при этом уже объявлено, что речь идет о природной катастрофе, а не об умышленном поджоге.

На борьбе с пожарами задействованы примерно 600 пожарных и 190 единиц спецтехники. Из Испании на помощь португальским пожарным направлены два специальных самолета. Ожидается, что помощь для борьбы с огнем предоставит и Франция.

Напомним, пожары в Португалии вспыхнули 17 июня, масштаб ущерба пока не поддается оценке. В субботу температура воздуха в Португалии превышала 40 градусов.

Источник: korrespondent.net