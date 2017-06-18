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18. 06. 2017

На востоке Афганистана жертвами теракта стали десятки людей

На востоке Афганистана в результате нападения на штаб полиции в городе Гардез в провинции Пактия в воскресенье, 18 июня, погибли не менее пяти полицейских. Еще 18 человек были ранены, сообщили местные власти.

По данным местных СМИ, сначала один из смертников подорвал заминированный автомобиль возле входа в штаб полиции. После этого на территорию штаба ворвались четыре других боевика, которые открыли огонь по полицейским.

Ответственность за нападение взяло на себя исламское радикальное движение "Талибан". "Около 6.20 утра четверо наших моджахедов совершили мученическое нападение на базу полицейского спецназа в Гардезе, Пактия", – сообщил представитель талибов Забиулла Муджахид.

Напомним, 17 июня семь американских военнослужащих были ранены, когда афганский солдат открыл огонь по инструкторам и консультантам.

Источник: korrespondent.net
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