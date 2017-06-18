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18. 06. 2017

В Штутгарте эвакуировали самолет из-за угрозы теракта

В немецком аэропорту Штутгарт полиция эвакуировала 180 пассажиров самолета авиакомпании Bulgaria Air из-за террористической угрозы. Об этом сообщает издание Stuttgarter Zeitung со ссылкой на представителя федеральной полиции.

По данным СМИ, один из пассажиров сообщил сотруднику пограничной службы о том, что другой пассажир готовит теракт на борту самолета. После этого самолет эвакуировали и осмотрели их багаж с собаками.

После проверки в самолете не было найдено подозрительных предметов, полиция задержала двоих мужчин по подозрению в подготовке теракта. Пока не установлено, имела ли место реальная террористическая угроза, либо же это была "неудачная шутка".

Напомним, 7 мая, в день второго тура президентских выборов во Франции, парижская полиция эвакуировала площадь перед Лувром.

Источник: korrespondent.net
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