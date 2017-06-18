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18. 06. 2017

МВД: Напавшего на Осмаева уже допросили

Артура Денисултанов-Курмакаева, который напал на добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву, уже допросили следователи. Об этом заявил представитель МВД Украины Артем Шевченко в эфире 112 Украина в воскресенье, 18 июня.

"Его жизни (покушавшегося на добровольцев, – ред.) ничего не угрожает, он может сотрудничать со следствием и давать показания", – сказал Шевченко.

По его словам, Денисултанов-Курмакаев ранее совершил ряд других преступлений, в том числе и не на территории Украины.

"Есть целый ряд других преступлений, в частности следствие их видит, и сейчас идут активные действия с международными партнерами для того, чтобы иметь возможность об этом говорить более или менее публично и убедительно", – сказал представитель МВД.

Шевченко подчеркнул, что российский след в деле нападения очевиден. При этом он напомнил, что для создания легенды киллер использовал персональные данные человека, который уже умер.

Напомним, 1 июня в Киеве произошло покушение на участников АТО, служивших в рядах батальона полиции "Киев-2", Адама Осмаева и Амину Окуеву. Киллер и Осмаев получили серьезные ранения.

Позже СМИ сообщили, что покушение на Адама Осмаева совершил Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу "Динго". Его называют личным киллером главы Чечни Рамзана Кадырова.

Источник: korrespondent.net
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