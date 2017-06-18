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18. 06. 2017

В Румынии проголосуют за вотум недоверия правительству

Парламент Румынии 21 июня будет голосовать за вотум недоверия правительству Сорина Гриндяна. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании в воскресенье, 18 июня, сообщает Romania TV.

Инициатива с подписями 222 депутатов правящей коалиции с Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов содержит менее трех страниц и называется "Румыния не может быть конфискована. Защитим демократию и выбор румын".

Для того чтобы отправить правительство в отставку необходимы голоса 233 депутатов.

Ранее коалиционные партии отозвали свою поддержку правительства, предоставленную ему в конце прошлого года, и обвинили правительство в срыве сроков выполнения программы его деятельности.

Напомним, 15 июня все министры Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов заявили о своей отставке и потребовали отставки премьера Гриндяну. Сам премьер заявил, что в отставку не уйдет, в свою очередь призвав политические партии продемонстрировать политическую ответственность.

Источник: korrespondent.net
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