В Конотопе пьяный депутат стрелял по людям

В Конотопе Сумской области депутат областного совета Сергей Демеха открыл стрельбу по людям, вступившимся за девушку, к которой он приставал. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Артем Семенихин.

"Мне позвонили общественные активисты из Конотопа, которые начинают сносить шины под райотдел, и сообщили, что депутат облсовета Сергей Демеха в состоянии алкогольного опьянения домогался девушки прямо в центре города! Люди, заступившиеся за девушку, были им расстреляны из личного оружия", – написал мэр.

По данным сайта города Конотопа, после инцидента активисты заблокировали депутата в его автомобиле.

В свою очередь пресс-секретарь областной полиции Эльвира Биганова сообщила в Facebook, что 17 июня в 20.24 в дежурную часть Конотопского отдела полиции одновременно поступило два заявления: одно – от депутата областного совета о том, что один из жителей Конотопа забрал у него золотой кулон. Второе – от его оппонента о том, что сам депутат, "стрелял в него из пистолета и не попал".

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По данным местного издания Голос Конотопа, Демеха заявил, что покушение было совершено на него. По его словам, его инициировали бывшие сотрудники правоохранительных органов "в разрезе политических разборок".

Полиция открыла уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

"Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия установила, что события разворачивались на территории местной бани, где между мужчинами возник конфликт, обстоятельства его выясняет следствие", – отметили в полиции.

Напомним, недавно два человека получили ранения в Дарницком районе Киева в результате стрельбы.

Источник: korrespondent.net