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18. 06. 2017

В Германии владельцы мессенджеров не будут делиться данными со спецслужбами

Владельцы мессенджеров исключают возможность передачи данных немецким спецслужбам. Применяемое сквозное шифрование предусматривает, что "только те, с кем ведется диалог, могут просматривать сообщения", - сообщил представитель компании WhatsApp немецкому изданию Welt am Sonntag. Выдержки из этого интервью были опубликованы в воскресенье, 18 июня.

Даже в самой WhatsApp не могут перехватить эти сообщения. "Именно поэтому WhatsApp не может передать эти данные третьей стороне, в том числе и спецслужбам", - заявляют в компании.

В швейцарской компании Threema, разработавшей одноименный мессенджер, также не собираются сотрудничать с немецкими спецслужбами. "Threema находится в зоне действия швейцарского правосудия", а значит закон не обязывает компанию к подобному сотрудничеству, заявил один из учредителей Threema Мартин Блатт. Кроме того, это "противоречило бы ценностям компании", подчеркнул он.

Ранее министр внутренних дел Германии вместе с главами МВД немецких земель приняли решение о том, что спецслужбы должны получить доступ к сообщениям, передаваемым через мессенджеры. Спецслужбы должны как юридически, так и технически быть подготовлены для перехвата сообщений  в мессенджерах, отметил глава МВД Германии Томас де Мезьер, равно как они уже могут перехватывать смс и телефонные переговоры.

Недавно Вв компании Viber опровергли отказ от сквозного шифрования сообщений пользователей. Генеральный директор компании Джамел Агауа отметил, что конфиденциальность переписок пользователей будет сохранена.

Источник: korrespondent.net
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