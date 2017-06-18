В Украину из РФ хотели провезти детали для танков

В Черниговской области в пункте пропуска Сеньковка пограничники обнаружили пакет с товаром военного назначения в рейсовом автобусе. Автобус ехал в Украину из России, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы в воскресенье, 18 июня.

"Во время осмотра транспортного средства пограничный наряд совместно с сотрудником таможенного поста обнаружили в багажном отделении автобуса два танковые прожекторы типа Луна. Из объяснений водителя автобуса стало известно, что передача, которую он получил в городе Санкт-Петербург от неизвестного лица, должны были забрать в одном из украинских городов", – говорится в сообщении.

Пограничники изъяли груз, а в местное управление Службы безопасности направили уведомление для внесения в ЕРДР по ст.333 УК (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Недавно в сети появилось видео, на котором демонстрируются возможности современного украинского танка "Оплот".

Источник: korrespondent.net