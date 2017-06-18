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18. 06. 2017

В Йемене коалиция разбомбила рынок: 25 жертв

В результате авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по рынку в провинции Саада на севере Йемена погибли 25 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местных врачей в воскресенье, 18 июня.

Агентство не смогло самостоятельно подтвердить количество погибших и пострадавших, потому что область расположена очень близко к линии фронта, но несколько новостных отделений в Йемене сообщили аналогичные сведения.

Бомбардировка была осуществлена 17 июня по рынку в районе Шада йеменской провинции Саада неподалеку от границы с Саудовской Аравией. Представители системы здравоохранения провинции еще уточняют данные о количестве жертв. Власть в провинции Саада контролируют шиитские повстанцы-хуситы.

Ранее Пентагон допустил гибель мирных жителей в Йемене во время спецоперации США

Источник: korrespondent.net
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