В Йемене коалиция разбомбила рынок: 25 жертв

В результате авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по рынку в провинции Саада на севере Йемена погибли 25 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местных врачей в воскресенье, 18 июня.

Агентство не смогло самостоятельно подтвердить количество погибших и пострадавших, потому что область расположена очень близко к линии фронта, но несколько новостных отделений в Йемене сообщили аналогичные сведения.

Бомбардировка была осуществлена 17 июня по рынку в районе Шада йеменской провинции Саада неподалеку от границы с Саудовской Аравией. Представители системы здравоохранения провинции еще уточняют данные о количестве жертв. Власть в провинции Саада контролируют шиитские повстанцы-хуситы.

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Источник: korrespondent.net