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18. 06. 2017

НАТО провела учения по отражению нападения России на страны Балтии

Американские и британские войска НАТО провели первую крупномасштабную военную тренировку на границе Польши и Литвы, отрабатывая сценарий отражения вторжения Российской Федерации в страны Балтии. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 18 июня.

Отрабатывался вариант захвата Россией участка границы протяженностью 104 км, известного под названием Сувалкский коридор. Этот участок проходит через сельские угодья, леса и невысокие холмы. Отмечается, в случае захвата этой территории Россией, Эстония, Литва и Латвия будут отрезаны.

"Коридор уязвим из-за географии. Разумеется, не обязательно, что будет атака, но ... если он (коридор, – ред.) будет закрыт, у нас есть три союзника, которые находятся на севере, которые потенциально могут быть изолированы от остальной части Альянс", – сообщил журналистам генерал-лейтенант США Бен Ходжес.

В течение двух дней в учениях принимали участие вертолеты США и британские самолеты, а также войска Польши, Литвы и Хорватии. 

Напомним, 8 июня под Брестом стартовали учения ВДВ России, Беларуси и Сербии.

Источник: korrespondent.net
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