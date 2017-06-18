ДФС девять раз была под обстрелами

С начала текущего года Донецкая фильтровальная станция подвергалась обстрелам девять раз – ее работа была прекращена в целом на 45 дней. Об этом сообщила миссии ОБСЕ в своем Twitter в воскресенье, 18 июня.

В миссии отметили, что единственным путем для стабилизации ее работы является прекращение боевых действий. Также в миссии отметили, что в мае при содействии представителей миссии ОБСЕ на Донбассе был осуществлен ремонт 11 объектов инфраструктуры.

"Сколько еще нужно провести восстановительных работ, чтобы стороны прекратили обстрелы и отвели вооружение?" – отметили в миссии.

В свою очередь замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг подчеркнул, что установление режима тишины может гарантировать только решение сторон, а не только Минские соглашения.

Напомним, 11 июня Южнодонбасский водопровод был остановлен из-за обесточивания насосной станции первого подъема в результате боевых действий. Водовод отремонтировали лишь спустя четыре дня.

Источник: korrespondent.net