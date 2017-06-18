Во Франции впервые за 100 лет погиб матадор

Испанский матадор Иван Фандино был смертельно ранен во время выступления на фестивале на юго-западе Франции и скончался по дороге в больницу. Во время корриды 17 июня Фандино запутался в своем плаще и упал на землю, после чего на него напал бык.

Как сообщают французские СМИ, у 36-летнего Фандино оказалось повреждено легкое; он скончался от сердечного приступа по дороге в больницу.

Родившийся в Стране басков Иван Фандино принимал участие в фестивале корриды во французском городе Эр-сюр-л'Адуре, расположенном в регионе Новая Аквитания неподалеку от границы с Испанией. Он стал первым тореро, погибшим во Франции за последние 100 лет.

Фандино дважды выходил на арену и успел выступить до того, как был смертельно ранен.

Как сообщает французская газета Sud-Ouest, последняя смерть матадора во Франции была зафиксирована в 1921 году в Безье, когда Исидоро Мари Фернандо прямо на арене скончался.

Во Франции ежегодно погибает более тысячи быков во время корриды, однако в 2012 году она была признана законной, после того как Конституционный суд отверг предложение борцов за права животных ввести на нее запрет.

Напомним, в прошлом году в Испании бык убил тореадора впервые за последние 30 лет.

Источник: korrespondent.net