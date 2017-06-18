Иран нанес ракетный удар по боевикам ИГ в Сирии

Корпус Стражей исламской революции заявил, что они нанесли ракетный удар по базам террористов на востоке Сирии, сообщает Tasnim.

Отмечается, что Тегеран считает находящихся на этих территориях боевиков виновными в нападениях на парламент и мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране, в результате которых погибли 18 человек.

"Мы не оставим без ответа любые попытки пролить чистую кровь", – говорится в заявлении КСИР.





На юге Сирии объявлено двухдневное перемирие По данным агентства, Иран запустил несколько ракет средней дальности класса "земля-земля". Утверждается, что в результате было уничтожено огромное число террористов, их оборудование и оружие.

Напомним, 7 июня в Тегеране произошли два террористических нападения – взрыв террориста-смертника в мавзолее первого высшего руководителя Ирана аятоллы Хомейни и вооруженное нападение на парламент страны. "Исламское государство" взяло ответственность за атаки.

Источник: korrespondent.net