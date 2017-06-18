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18. 06. 2017

США и Украина выполнят наблюдательный полет над РФ

 
Военные США и Украины выполнят наблюдательный полет над Россией с 19 по 24 июля в рамках Договора по открытому небу, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
 
Наблюдательный полет над территорией России выполнят на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый).
 
В ходе выполнения полета по согласованному маршруту на борту будут находиться российские специалисты для контроля за строгим соблюдением параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
 
"Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором", – говорится в сообщении.

Крупнейшее воздушное судно совершило первый полет
 
Напомним, в начале мая Украина, Канада и Британия проинспектировали небо над Россией.

Источник: korrespondent.net
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