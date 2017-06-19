Коалиция США сбила сирийский истребитель

Коалиция во главе с США по борьбе против террористической группировки "Исламское государство" сбила самолет ВВС Сирии, сообщают в штабе коалиции.

"В 18.43 по местному времени самолет сирийского режима Су-22 сбросил бомбы около позиций SDF. В соответствии и правилами самообороны, он был немедленно сбит американским истребителем F/A-18E Super Hornet", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после атаки сирийских войск коалиция во главе с США связалась с представителями России для деэскалации обстановки.

"Сразу после атаки сирийских сил представители коалиции связались с российскими партнерами по телефону через канал по снижению уровня конфликтов для деэскалации ситуации и прекращения атаки", – говорится в сообщении.

"Самолет коалиции продемонстрировал силу и остановил первоначальное наступление", – подчеркнули в штабе коалиции.



HRW: Коалиция США сбросила фосфорные бомбы в Сирии

Напомним, накануне армия Сирии заявила о приостановке на 48 часов боевых действий против террористов в городе Дераа на юге страны.

Источник: korrespondent.net