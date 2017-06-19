Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июня 2017, понедельник, 00:33
+27°C
Завтра +26°C
+27°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,11
19. 06. 2017

Коалиция США сбила сирийский истребитель

 
Коалиция во главе с США по борьбе против террористической группировки "Исламское государство" сбила самолет ВВС Сирии, сообщают в штабе коалиции.
 
"В 18.43 по местному времени самолет сирийского режима Су-22 сбросил бомбы около позиций SDF. В соответствии и правилами самообороны, он был немедленно сбит американским истребителем F/A-18E Super Hornet", – говорится в сообщении.
 
Отмечается, что после атаки сирийских войск коалиция во главе с США связалась с представителями России для деэскалации обстановки.
 
"Сразу после атаки сирийских сил представители коалиции связались с российскими партнерами по телефону через канал по снижению уровня конфликтов для деэскалации ситуации и прекращения атаки", – говорится в сообщении.
 
"Самолет коалиции продемонстрировал силу и остановил первоначальное наступление", – подчеркнули в штабе коалиции.

HRW: Коалиция США сбросила фосфорные бомбы в Сирии
 
Напомним, накануне армия Сирии заявила о приостановке на 48 часов боевых действий против террористов в городе Дераа на юге страны.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.