Партия Макрона лидирует на выборах во Франции

Партия президента Франции Эммануэля Макрона Вперед, республика! лидирует во втором туре выборов в Национальное собрание Франции.

Согласно данным МВД страны, после подсчета 92% бюллетеней Вперед, республика! вместе со своими союзниками из партии MoDem (Демократическое движение) получают большинство в парламенте – 305 мест.

Правоцентристская партия Республиканцы получила 104 депутатских мандата, Соцпартия – 27, правоцентристский Союз демократов и независимых – 18, Непокорившаяся Франции Жан-Люка Меланшона – 13, Коммунистическая партия Франции – 10, а Национальный фронт Марин Ле Пен – 8.





Европарламент лишил Ле Пен депутатского иммунитета Выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в одномандатных округах. Во втором туре участвуют кандидаты, получившие не менее 12,5 процентов голосов избирателей в первом туре.

Напомним, первый тур голосования состоялся 11 июня. Партия президента Франции Эммануэля Макрона Вперед, республика! набрала 28,21% голосов избирателей, правоцентристские Республиканцы взяли 15,77%, Национальный фронт Марин Ле Пен – 13,20%, Непокорившаяся Франция Жан-Люка Меланшона – 11,02%, левоцентристская Социалистическая партия – 7,44% голосов.

Источник: korrespondent.net