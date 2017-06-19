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19. 06. 2017

Партия Макрона лидирует на выборах во Франции

 
Партия президента Франции Эммануэля Макрона Вперед, республика! лидирует во втором туре выборов в Национальное собрание Франции.
 
Согласно данным МВД страны, после подсчета 92% бюллетеней Вперед, республика! вместе со своими союзниками из партии MoDem (Демократическое движение) получают большинство в парламенте – 305 мест. 
 
Правоцентристская партия Республиканцы получила 104 депутатских мандата, Соцпартия – 27, правоцентристский Союз демократов и независимых – 18, Непокорившаяся Франции Жан-Люка Меланшона – 13, Коммунистическая партия Франции – 10, а Национальный фронт Марин Ле Пен – 8.
 
Выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в одномандатных округах. Во втором туре участвуют кандидаты, получившие не менее 12,5 процентов голосов избирателей в первом туре.

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Напомним, первый тур голосования состоялся 11 июня. Партия президента Франции Эммануэля Макрона Вперед, республика! набрала 28,21% голосов избирателей, правоцентристские Республиканцы взяли 15,77%, Национальный фронт Марин Ле Пен – 13,20%, Непокорившаяся Франция Жан-Люка Меланшона – 11,02%, левоцентристская Социалистическая партия – 7,44% голосов.

Источник: korrespondent.net
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