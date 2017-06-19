Выборы во Франции: Меркель поздравила Макрона с победой

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента Франции Эммануэля Макрона с победой его движения Вперед, республика!
на парламентских выборах.
Результаты выборов депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции подведены в 553 из 577 избирательных округов, в 293 из них победу одержали представители движения президента Франции Эммануэля Макрона Вперед, республика!, получив абсолютное большинство в нижней палате, для которого требовалось 289 мандатов.
Источник: korrespondent.net