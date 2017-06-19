Выборы во Франции: Меркель поздравила Макрона с победой

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента Франции Эммануэля Макрона с победой его движения Вперед, республика! на парламентских выборах.





Во Франции начали расследование против главы штаба Макрона "Поздравляю, Эммануэль Макрон, с очевидным парламентским большинством + дальнейшее сотрудничество для Германии, Франции, Европы", – процитировал Меркель представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в Twitter.

Результаты выборов депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции подведены в 553 из 577 избирательных округов, в 293 из них победу одержали представители движения президента Франции Эммануэля Макрона Вперед, республика!, получив абсолютное большинство в нижней палате, для которого требовалось 289 мандатов.

Источник: korrespondent.net