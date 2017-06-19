Гройсман опубликовал новую формулу расчета пенсий

Премьер-министр Владимир Гройсман обнародовал на своей странице в Facebооk видео формулы расчета новых пенсий.





Порошенко обещает осенью повышение пенсий

"Правительство предложило, чтобы повышение пенсий, которое в целом коснется 9 млн пенсионеров, состоялось уже с 1 октября. Мы также предложили, чтобы в дальнейшем ежегодно происходила автоматическая индексация пенсий с учетом роста средней заработной платы и показателей инфляции. Нацсовет реформ в эту пятницу поддержал наши предложения и уже на следующей неделе правительственный законопроект будет направлен в Верховную Раду", – написал премьер.