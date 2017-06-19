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19. 06. 2017

Наезд на толпу в Лондоне: пострадали 12 человек

 
В результате наезда фургона на толпу людей на севере Лондона пострадали 12 человек, сообщает The Sun.
 
Отмечается, что фургон въехал в людей, которые выходили из мечети в Финсбери парке.
 
По словам очевидцев, нападение было совершено вскоре после полуночи по местному времени. Автомобиль съехал с дороги и врезался в пешеходов, выходивших из мечети.

Наезд на пешеходов в Амстердаме: пострадали восемь человек
 
Ранее сообщалось, что фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне. Полиция задержала человека, который подозревается в наезде на людей.

Источник: korrespondent.net
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