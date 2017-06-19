Наезд на толпу в Лондоне: пострадали 12 человек

В результате наезда фургона на толпу людей на севере Лондона пострадали 12 человек, сообщает The Sun.

Отмечается, что фургон въехал в людей, которые выходили из мечети в Финсбери парке.

По словам очевидцев, нападение было совершено вскоре после полуночи по местному времени. Автомобиль съехал с дороги и врезался в пешеходов, выходивших из мечети.



Наезд на пешеходов в Амстердаме: пострадали восемь человек

Ранее сообщалось, что фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне. Полиция задержала человека, который подозревается в наезде на людей.

Источник: korrespondent.net