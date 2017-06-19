Движение Макрона победило на выборах во Франции

Кандидаты от движения президента Франции Эммануэля Макрона Вперед, республика! по итогам выборов депутатов Национального собрания получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem (Демократическое движение). Об этом свидетельствуют опубликованные в ночь на понедельник, 19 июня, данные французского МВД.