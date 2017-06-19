Движение Макрона победило на выборах во Франции

Кандидаты от движения президента Франции Эммануэля Макрона Вперед, республика!
по итогам выборов депутатов Национального собрания получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem (Демократическое движение).
Об этом свидетельствуют опубликованные в ночь на понедельник, 19 июня, данные французского МВД.
Таким образом, движение Макрона будет контролировать абсолютное большинство голосов в Нацсобрании.
Правоцентристская партия Республиканцы – получила 113 депутатских мандатов, Социалистическая партия – 29, правоцентристский Союз демократов и независимых – 18, Непокорившаяся Франция Жан-Люка Меланшона – 17, Коммунистическая партия Франции – 10, Национальный фронт Марин Ле Пен – 8.
Партия Макрона лидирует на выборах во Франции
Напомним, 18 июня во Франции прошел второй тур парламентских выборов.
Источник: korrespondent.net