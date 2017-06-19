Итоги 18.06: Марш ЛГБТ в Киеве, выборы во Франции

Войска НАТО отработали сценарий нападения РФ на страны Балтии

Американские и британские войска НАТО провели первую крупномасштабную военную тренировку на границе Польши и Литвы, отрабатывая сценарий отражения вторжения Российской Федерации в страны Балтии.

Отрабатывался вариант захвата Россией участка границы протяженностью 104 км, известного под названием Сувалкский коридор.

Во Львове внедорожник врезался в толпу людей

Во Львове на площади Соборной возле церкви Святого Андрея джип Land Cruiser въехал в толпу людей и опрокинулся. Одна женщина погибла на месте, еще одну забрала скорая

В полиции сообщили, что за рулем автомобиля был бывший сотрудник Госавтоинспекции. Мужчина из органов внутренних дел уволился полтора года тому назад.

Число жертв лесных пожаров в Португалии перевалило за 60

Число жертв масштабных лесных пожаров в Португалии выросло до 62 человек, еще 54 человека госпитализировали. Большая часть пострадавших – гражданские лица, но есть среди них и восемь пожарных. Состояние четверых из них оценивается как серьезное.

Департамент консульской службы МИД сообщил, что украинцев нет среди жертв и пострадавших в результате пожаров в Португалии.

В Киеве состоялся Марш в поддержку сексуальных меньшинств

В Киеве прошел Марш равенства ЛГБТ-сообщества Киевпрайд-2017. На марш пришли некоторые депутаты, послы Канады и Великобритании, представители офиса ООН. Лозунгом Марша было "Страна для всех", участники также скандировали "Бунтуй, кохай, права не віддавай".









Марш ЛГБТ в Киеве: онлайн

В ходе мероприятия произошли стычки противников марша с полицией, однако обошлось без пострадавших. Полиция задержала шестерых противников Марша равенства. Позже все задержанные были отпущены. Их действия квалифицировали как мелкое хулиганство и выписали штраф в 51 гривну.

Коалиция во главе с США сбила сирийский самолет

Коалиция во главе с США по борьбе против террористической группировки "Исламское государство" сбила самолет ВВС Сирии.

Как заявили в штабе коалиции, самолет сирийского режима Су-22 сбросил бомбы около позиций SDF. В соответствии и правилами самообороны, он был немедленно сбит американским истребителем F/A-18E Super Hornet.

Глава SpaceX показал, как собирают ракеты Falcon

Глава компании SpaceX Илон Маск показал, как собирают ракеты-носители Falcon на заводе в Хоторне, штат Калифорния (США). Соответствующее видео он обнародовал в своем Twitter.

Hawthorne, California pic.twitter.com/d5qRlN0XQ7 — Elon Musk (@elonmusk) 16 июня2017 г.

Второй тур парламентских выборов прошел во Франции

Во Франции состоялся второй тур парламентских выборов. Партия президента Франции Эмманюэля Макрона Вперед, республика! вместе с союзниками завоевали абсолютное большинство в нижней палате парламента страны.

По итогам выборов депутатов Национального собрания Кандидаты от движения Вперед, республика! получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem (Демократическое движение).

Источник: korrespondent.net