Сутки в АТО: шестеро раненых

Больше всего обстрелов за сутки 18 июня зафиксировано на приморском направлении, сообщает штаб АТО в Facebook.

Там 21 раз обстреливали оборонительные укрепления ВСУ. В частности, из минометов калибра 120 мм били по позициям в районе Павлополя, Чермалыка, Широкино и Николаевки. С 82-мм минометов вели огонь вблизи Водяного. Неподалеку этих населенных пунктов, а также у Талаковки и Лебединского, прибегали к вооруженным провокациям, применяя менее мощное вооружение - преимущественно гранатометы и стрелковое оружие.

Донецкое направление. Здесь наиболее горячо вчера было северо-восточнее Авдеевки - в районе Каменки, где неоднократно велся огонь по опорным пунктам украинских защитников из 120-мм и 82-мм минометов и разнообразного пехотного вооружения. Также днем ​​под огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались позиции ВС Украины, которые расположены на подступах к Луганскому, что на Светлодарской дуге. Из такого же вооружение уже с наступлением сумерек противник нарушал "тишину" только в южном пригороде Авдеевки. Всего на этом направлении вчера зафиксировано 11 случаев применения оружия.

Луганский направление. На данном участке линии соприкосновения начислено 15 обстрелов, большинство из которых состоялась за темного времени суток. Из минометов били по опорным пунктам украинской армии, которые расположены в районе Крымского, Троицкого, Новотошковской и Золотого. Применение стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, иногда - вооружение БМП зафиксировано в районе Катериновки, Новоалександровки, Новозвановки, Станицы Луганской и Счастье.

В результате обстрелов шестеро военнослужащих получили ранения. Всего зафиксировано 47 обстрелов.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки 17 июня в зоне АТО было 66 обстрелов и пятеро раненых.

В зоне АТО продолжаются обстрелы, трое раненых

Источник: korrespondent.net