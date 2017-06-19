Наезд на толпу в Лондоне: один пострадавший умер

После наезда фургона на толпу людей в Лондоне погиб один человек. Об этом сообщает полиция.

"Один человек погиб на месте происшествия. Офицеры проинформируют его ближайших родственников. Восемь человек получили ранения, они находятся в трех больницах", - сообщают стражи порядка.

Кроме того, двое человек с незначительными травмами получили медицинскую помощь на месте ЧП.

В свою очередь, газета The Sun пишет о не менее двух жертвах, а также множестве пострадавших.

"Я видел по крайней мере двух человек, которые лежали и не двигались", - рассказал очевидец происшествия.

Глава мечети в Финсбери парке Мохаммед Козбар считает, что имел место террористический акт.

"Кто бы это ни сделал, он сделал это, чтобы навредить людям, и это террористический акт. Мы называем это террористической атакой, как мы ее называли в Манчестере, Вестминстере и Лондоне", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что при наезде фургона пострадали 12 человек.

В Лондоне микроавтобус наехал на людей

Источник: korrespondent.net