ОБСЕ: Возле Горловки на мине подорвался грузовик

Возле поселка Байрак в районе Горловки Донецкой области на противотанковой мине подорвался грузовик с местными жителями. В результате происшествия были травмированы женщина и мужчина, сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

"Наблюдатели разговаривали с 55-летней женщиной, которая сообщила, что получила травмы, когда грузовик, в котором она ехала, подорвался на мине. По ее словам, инцидент произошел около 19:30 12 июня неподалеку н. п. Байрак, восточнее подконтрольного ДНР г. Горловка (39 км к северо-востоку от Донецка)", - сказано в сообщении.

Женщина также рассказала, что у нее травмировано левое плечо, а ее муж, который ехал вместе с ней, получил легкие травмы головы. Она добавила, что часто пользовались этой дорогой.

"В Горловке сотрудник экстренной службы сообщил команде Миссии, что грузовик, в котором ехали мужчина и женщина, подорвался на противотанковой мине. Он добавил, что на месте инцидента были обнаружены шесть противотанковых мин, которые затем были обезврежены посредством контролированного подрыва", - добавляется в отчете.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявляли, что количество жертв на Донбассе выросло.

ОБСЕ: Количество жертв на Донбассе выросло на 110%

Источник: korrespondent.net