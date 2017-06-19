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19. 06. 2017

План Порошенко по Донбассу: появились подробности

Издание Коммерсант со ссылкой на источники в Верховной Раде сообщило, что на рассмотрение парламента уже на этой неделе может поступить план по реинтеграции Донбасса, когда Порошенко будет находиться с визитом в США.

По данным источников газеты, вместо антитеррористической операции в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей хотят ввести военное положение.

Это означает переход управления территориями от Службы безопасности Украины к армии, что "позволит более оперативно и эффективно осуществлять оборонные и эвакуационные работы, если возникнет такая необходимость", рассказал близкий к администрации президента собеседник газеты.

По его словам, под действие положения могут попасть Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка.

Помимо этого предлагается ввести ряд "льгот и послаблений" для некоторых контролируемых Украиной районов Донецкой и Луганской областей и упрощение порядка получения жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик пенсий. Авторы плана также хотят увеличить с 50 до 180 килограммов максимально допустимый вес грузов, перевозимых через линию разграничения.

Напомним, 14 июня Порошенко заявил, что по его указанию был разработан план реинтеграции Донбасса. 

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Источник: korrespondent.net
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