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19. 06. 2017

Стрельба в Конотопе: Депутат не был пьян, а оружие законное

После конфликта в Конотопе Сумской области, в котором депутат облсовета применил оружие, проведен анализ крови на наличие алкоголя. В результате теста алкоголь в крови у него не обнаружен. Об этом сообщила спикер ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Был проверенный депутат, он сдал кровь на наличие алкоголя. Алкоголь в крови у него не обнаружен. Сейчас все участники конфликта дают объяснения", - заявила Биганова.

Также она добавила, что у депутата было зарегистрированное травматическое оружие.

"Это травматическое оружие. Оно зарегистрировано, находится у него на законных основаниях. Установлено, что он сделал один выстрел, ни в кого не попал", - заявила спикер полиции.

Напомним, в Конотопе между депутатом облсовета и его оппонентом возник конфликт со стрельбой. В полицию поступило два заявления. Одно - от депутата областного совета о том, что один из жителей Конотопа забрал у него золотой кулон. Второе - от его "оппонента" о том, что сам депутат стрелял в него из пистолета и не попал.

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Источник: korrespondent.net
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