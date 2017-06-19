В Донецкой области пытались взорвать подстанцию

В ночь на 19 июня неизвестные пытались взорвать подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию и село Сергеевку Покровского района. Об этом в Facebook сообщает глава Нацполиции Донетчины Вячеслав Аброськин.

Сообщение о взрыве вблизи железнодорожной станции поступило на линию 102 ночью. На место выехало руководство Покровского отдела полиции, работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Информация о пострадавших проверяется.

Установлено, что ночью неизвестные пытались взорвать подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию и село Сергеевку. Предварительно известно, что взрывное устройство было установлено под забором. Повреждение имеет только забор.

Станция не пострадала. Сейчас она работает в штатном режиме. Движение железнодорожного транспорта продолжается.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили о подрыве на мине грузовика возле Горловки.

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Источник: korrespondent.net